Il "primo" Teatro Era ora è la casa del futuro

Il Piccolo Teatro Digitale a Pontedera è il simbolo della rinascita. La creazione e l’innovazione qui sono di casa da tempo e sono il filo rosso che lega la storia, il presente e il futuro di queste pareti. Il luogo che per tanti anni ha ospitato il Teatro Era delle origini, della sperimentazione, della formazione e dell’apertura al mondo sabato ha mostrato alla città il suo nuovo aspetto. Dopo anni di abbandono, dopo la vendita all’asta e gli ingenti lavori di ristrutturazione, l’ex teatro di via Manzoni è adesso la sede di Aim Srl, azienda con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di piattaforme digitali e soluzioni applicative. Ma non solo. È uno spazio di condivisione con 18 postazioni per il coworking, dove poter lavorare facendo rete con altri professionisti, 4 sale riunioni, una sala conferenze e poi tutti i servizi che vanno dalla connessione internet veloce a un’area per la pausa, fino alla possibilità di stampare fogli e documenti. Online si possono prenotare le scrivanie con abbonamenti giornalieri, a pacchetti di ingressi o mensili. Oltre al lavoro quotidiano il piccolo teatro si candida a ospitare un’agenzia di comunicazione digitale, costola di Aim, ed eventi formativi grazie a un’aula di 20 posti e a un altro spazio, un auditorium, che di persone può ospitarne 40.

Sabato si è svolto il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Il dialogo tra il passato dei luoghi e la nuova veste è costante: alle pareti ci sono le locandine degli spettacoli più famosi ospitati in via Manzoni, ci sono le tavole di legno del pavimento calpestate da tanti artisti internazionali e poi quel logo una maschera fluida che sembra voler attraversare e modificarsi nel tempo. Nelle stanze i pannelli esplicativi con la storia degli spazi curata dall’editore Michele Quirici.

"Un luogo pensato per aggregare, informare e contaminare chiunque graviti nella sua orbita attraverso coworking, eventi e comunicazione crossmediale – raccontano dal Piccolo Teatro Digitale –. È uno spazio in movimento: un po’ ufficio, un po’ campus, un po’ creative lab. Un luogo in cui le pareti non separano ma connettono. Nei suoi 900 mq accoglierà un ecosistema dinamico e multidisciplinare composto da professionisti, imprese e startup che cercano opportunità di crescita e networking in un ambiente stimolante e all’avanguardia. Qui l’innovazione non è solo una parola ma il motore pulsante di ogni giornata". Un luogo nuovo per Pontedera, una sfida dal sapore metropolitano cucito addosso alla cittadina della Vespa.

Sarah Esposito