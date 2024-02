Il primo marzo libri e incontri con gli autori

La conchiglia di Santiago, casa editrice che da più di dieci anni è a San Miniato, presenta due libri nello stesso giorno. Si tratta di due volumi di carattere storico, a sottolineare – se ce ne fosse bisogno – lo spirito interdisciplinare che anima La conchiglia, che tra l’altro gestisce l’Orcio d’oro, un importante punto di riferimento per l’arte contemporanea. Ma quali sono i due volumi? Il primo, “Bastiano di Nena”, ambientato nella San Miniato medievale, è un libro di fantasia e sarà presentato venerdì 1 marzo alle 18, alla Biblioteca Comunale Mario Luzi di San Miniato, con l’autore Giancarlo Pertici, insieme a Massimo Gabbrielli, direttore della Biblioteca. Interverranno anche l’editore e l’assessore alla cultura, Loredano Arzilli. Si tratto della fatica di diversi anni di lavoro, spesi da Pertici, per ridare vita alla vicenda di un ragazzino di strada, Bastiano appunto, che si svolge in una San Miniato minuziosamente ricostruita secondo il tracciato imperiale, con la cittadella arroccata, al posto del Seminario settecentesco.

Il secondo libro, presentato ancora venerdì 1, stavolta alle 21,15, nel Centro parrocchiale Giovanni XXIII in piazza Matteotti a Santa Croce sull’Arno, sarà invece “Cristo tra i cinesi. La figura di padre Matteo Ricci”. Con l’autore, padre Antonio Sergianni, interverranno Riccardo Bigi di Toscana Oggi, Francesco Fisoni di La Domenica e Yang Xiaogu, sacerdote cinese che vive a Santa Croce sull’Arno e che racconterà la Cina di oggi e quella di ieri, giacché Matteo Ricci fu un grande missionario gesuita del 1500, unico sacerdote sepolto in quella terra, con tutti gli onori. Ce ne parla appunto l’autore, padre Sergianni, anche lui, per quasi trent’anni, missionario in estremo Oriente, e solo di recente rientrato a San Miniato, dov’era nato (in realtà a Cigoli) e dove frequentò a inizio anni 60, il locale Seminario vescovile.