Il presepe vivente di Roma. Tanti i figuranti pisani dal Papa partiti dalle parrocchie

Ad interpretare le scene ci saranno anche figuranrti di Roffia, Ponte a Egola, La Serra, Pontedera, Palaia e Casciana Terme. I Re Magi arriveranno anche da Santa Colomba di Bientinas. A sottolineare i vari passaggi i tamburi, le chiarine e le bandiere della contrada Cappiano di Fucecchio. Tutti nel più grande Presepe Vivente d’Italia che si svolgerà domani nelle strade adiacenti la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Per l’occasione un vero e proprio esodo di figuranti coordinati dall’associazione nazionale Città dei Presepi farà tappa nella capitale per l’udienza particolare concessa appositamente da Papa Francesco e poi per rappresentare la nascita di Gesù. Nell’800esimo anniversario del primo presepe di San Francesco, con oltre 1500 figuranti provenienti da ogni parte d’Italia, questa manifestazione si conferma come uno dei momenti più attesi del periodo natalizio capitolino. Ma a Roma, sabato, ci saranno anche centinaia di fedeli guidati dal vescovo Giovanni Paccosi, come evento conclusivo del giubileo dei 400 anni della Diocesi di San Miniato di cui Fucecchio fa parte. Sono in partenza comitive da tutte le parrocchie che, insieme alle associazioni del territorio, hanno aderito in massa. Anche coloro che vivono questo pellegrinaggio come momento di ringraziamento per il Giubileo diocesano sono invitati – spiega una nota – a portare qualche indumento che rimandi a un personaggio del Presepe. I sacerdoti potranno optare per indossare la talare, mentre gli amministratori in abiti civili dovranno indossare la fascia tricolore.

A mezzogiorno il vescovo Giovanni presiederà la messa all’altare della Cattedra di San Pietro. La rappresentazione del Presepe inizierà alle 15 e si protrarrà fino alle 17,30. Seguirà la novena di Natale all’esterno della Basilica. All’interno ci sarà poi l’omaggio alla reliquia della Sacra Culla e la Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Paccosi. La giornata culminerà alle 18 con la solenne celebrazione eucaristica al termine della quale ci sarà la benedizione dei bambinelli.

