Il presepe vivente. Corteo in strada

Si svolgerà oggi, giovedì 4 gennaio, la seconda edizione del presepe vivente di Santa Lucia.

L’appuntamento è alle 16 alla chiesa della frazione, con un corteo, composto da decine di figuranti, che sfilerà per le strade della zona fino intorno alle 18. L’iniziativa, organizzata da alcuni residenti, ha l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, con Pontedera che, da tempo, fa parte dell’associazione nazionale Città dei Presepi, nata per promuovere e coordinare le opere presepiali in tutta Italia.