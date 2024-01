Il presepe juke boxe: "Dopo Roma un sogno"

PALAIA

Torna a Roma, nell’esposizione dei 100 presepi allestita sotto il colonnato di San Pietro, la firma di Massimo Brini, autore di una delle natività più belle in mostra nella capitale. Massimo Brini è conosciuto per il presepe che ogni anno realizza a Forcoli nei locali della pizzeria Lalo. "La mia storia di presepista – racconta – comincia 45 anni fa. Avevo 7 anni e mio padre mi portò a vedere uno dei primi presepi meccanici, vicino alla Certosa di Calci. Rimasi folgorato, da quel momento ho iniziato a costruire presepi e… non ho mai smesso! È stato un crescendo, all’inizio era per i clienti della pizzeria, poi per gli abitanti del paese e poi è cresciuto di pari passo con l’attività. Adesso tornano a trovarmi persone da fuori regione per vedere com è cambiato". Dal 2014 Brini fa parte di Terre di Presepi, quella rete che unisce le storie e la maestria artigiana di chi realizza le natività. "Nel 2019 – continua – una persona mandò la mia storia al concorso che viene organizzato a Roma per Natale, fui selezionato e realizzai un presepe di tre metri. È stata una grandissima emozione conoscere il Papa e mostrargli la mia opera. Ad agosto di quest’anno ho partecipato a una mostra a Chiusi della Verna, lì un sacerdote ha notato il presepe Juke box e mi ha invitato a esporlo alla mostra delle 100 natività a San Pietro". Tutto è realizzato nei minimi dettagli: cupole, scale, porte, finestre. Statuine dipinte a mano, tipiche della tradizione napoletana, si arrampicano su paesaggi costruiti interamente in sughero con doppi fondi che creano continui giochi di prospettiva. In più con una moneta si attivano luci e musiche."Quanto ci è voluto a realizzarlo? Infiniti mesi! Un lavoro minuzioso svolto con l’utilizzo di pinzette. Il mio sogno per il 2024 è riuscire a esporre i miei presepi e la collezione di statuine che ho in un luogo permanente. Si tratta di uno spazio che ho trovato nel cuore di Forcoli, spero che per il prossimo Natale sia pronto".

Sarah Esposito