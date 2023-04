Il presepe di Pasqua dai Frati Cappuccini

Dalla natività per arrivare al momento della Resurrezione, ecco che il presepe diventa un simbolo potente non solo a Natale ma anche per le celebrazioni della Pasqua. E da oggi l’opera sulla Resurrezione sarà visitabile nella chiesa dei Frati Cappuccini: stiamo parlando del presepe della Pasqua, con la ricostruzione delle ambientazioni attraversate dalla presenza di Gesù Cristo fino a giungere alla sua sepoltura e alla resurrezione, uno dei momenti più sacri di tutta la storia della Cristianità. Un modo molto coinvolgente, carico di significati e spiritualità per condividere l’attesa e la festa della Pasqua, con le immagini dell’ultima cena di Cristo e del percorso di Gesù fino al calvario, ma soprattutto con l’apertura del suo sepolcro che sarà al centro della scena ricostruita nel presepe pasquale. "La cura dei particolari delle costruzioni, delle luci e dell’ambientazione - scrivono gli organizzatori - avvicina i visitatori alla preghiera e a vivere la chiesa come incontro con Dio e con i fratelli. Si tratta di un‘opera davvero impegnativa e importante ideata e realizzata da un gruppo di giovani e adulti piuttosto affiatato". Ecco i nomi di coloro che hanno realizzato il presepe pasquale: Marco Baldereschi, Stefano Vespi, Matteo Arzilli, Flavio Nencini, Gennaro Pesacane, Avio Arzilli e Andrea Baldini. Il presepe resterà esposto nella chiesa dei Frati Cappuccini per tutto il mese di aprile e le offerte di coloro che lo visiteranno saranno destinate al centro di ascolto Caritas di Pontedera.