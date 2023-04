“Il pranzo di domenica“ in un posto senza più vita

Le suggestive colline dell’Alta Valdera ed i casolari abbandonati tornano protagonisti davanti alle telecamere. In questi giorni Ghizzano è stato protagonista di un set cinematografico con le riprese del cortometraggio “Il pranzo di domenica“. La zona in questione è vicino al luogo in cui Gabriele Dibenedetto, regista insieme ad Emanuele Di Luccio, è nato e cresciuto. Quei luoghi hanno, per gli autori, un’aura molto particolare, tappezzati di casali abbandonati, tanto da far sembrare il paesaggio un luogo sospeso in un altro tempo e in un altro spazio. ll film sarà girato tra Forcoli e Ghizzano. Si tratta di un interessante progetto indipendente, patrocinato anche dal Comune di Peccioli, che è possibile sostenere attraverso una campagna di crowdfounding accedendo al sito produzionidalbasso.com. "Abbiamo scritto “Il Pranzo di domenica“ quasi per gioco – dicono gli autori – partendo da una provocazione: che cos’è un luogo se non la coscienza che si ha di esso? E se parlassimo di luoghi in cui nessuno vive più o di quelli in cui nessuno vuole più vivere? Se parlassimo di un luogo virtuale? Partendo da conversazioni e riflessioni abbiamo ideato e scritto la sceneggiatura di questo cortometraggio".