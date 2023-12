Il potente linguaggio del corpo in Quattro quarti

POMARANCE

Il 29 dicembre alle 21.15 riparte dal teatro dei Coraggiosi la stagione teatrale organizzata da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage. Primo appuntamento con la danza contemporanea con la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana, che porta in scena ‘’Quattro quarti,’’ un’opera che mette al centro il potente linguaggio del corpo, ideata dai giovani coreografi toscani Beatrice Ciattini e Niccolò Poggini. Quattro danzatori, quattro personalità, quattro forze e debolezze. L’insieme delle infinite sfaccettature dell’animo umano ed il loro continuo interagire raccontato attraverso gli elementi primordiali: aria, acqua, terra e fuoco. Una coreografia alla scoperta di un naturale equilibrio nel quale l’insieme vince sul solo. Una danza imprevedibile, ricca di cambi dinamici e permeata di grande tecnicità, racconta l’eterno ritorno di Nietzsche, per cui l’universo intero rinasce e muore in maniera ciclica. L’evento rientra nel progetto speciale ‘’Note dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano’’, curato da Fondazione Toscana Spettacolo e realizzato su tutto il territorio regionale, dedicato alla promozione delle giovani realtà. Biglietto unico a 5 euro.