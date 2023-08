"Il Pontedera a ‘trazione’ Ecofor Avrà rigore, serietà, conti in regola E sul campo vuol fare bella figura"

Il calcio, lo ammette anche lui, non è il suo sport preferito. Per questo aver visto lunedì sera Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor, che con il 32% è il socio di maggioranza relativa del Pontedera, sugli spalti dell’Ardenza a vedere l’amichevole con il Livorno ha stuzzicato subito un curioso interesse.

Signorini, sta cominciando ad appassionarsi al Pontedera?

"(ride) Diciamo che rispetto ad un impegno partito così per caso, sta diventando qualcosa che ti coinvolge. Anche se con il calcio non ho avuto grande affinità, io sono comunque un uomo di sport. E devo ammettere che lunedì mi sono divertito. Ci sono margini per migliorare, ma si può andare tranquilli ad iniziare il campionato".

Perché Ecofor è diventata subito il socio di maggioranza relativa del Pontedera?

"Perché siamo una delle realtà industriali più importanti per Pontedera e per i...pontaderesi, quelli con la "a", e in quanto tali ritengo che una partecipazione nella maggiore società di calcio cittadina rappresenti quello che è in realtà l’azienda".

Filtrano voci di contrasti sulla gestione del club con l’altro socio forte, Navarra. Sono vere?

"Quando si gestiscono le società i punti di vista possono essere anche diversi, l’importante è che gli obiettivi rimangano gli stessi. Ma non ci sono situazioni di attrito, anzi, direi che la società adesso è più forte e in grado di affrontare serenamente il campionato".

C’è anche un debito da ripianare. E’ preoccupato?

"Quando ci siamo presentati come Ecofor abbiamo cercato di ragionare su un obiettivo di tre anni e fin qui abbiamo compiuto un passo importante. Abbiamo predisposto un piano aziendale di gestione della società e a questo ci atterremo, senza pregiudicare i risultati sportivi. Però vogliamo affrontare la gestione della società con un’impronta di maggior rigore e serietà. Cifre? Non ne parliamo, se no ci si rovina la giornata…. Posso però dire che per come abbiamo impostato quest’anno, nell’arco dei tre anni ci presentiamo con una situazione effettivamente molto più stabile e tranquilla. Non sono assolutamente preoccupato".

Quindi il futuro del club non è in pericolo.

"No, assolutamente. Anzi, se l’anno scorso ci siamo fatti forti di un risultato sportivo eccellente, quest’anno vogliamo affiancare al risultato sportivo anche una società che sia più appetibile dal punto di vista dell’organizzazione e della gestione".

Il sindaco Franconi continua a sognare la Serie B, i tifosi sognano un risultato migliore del sesto posto scorso. Cosa si sente di dire?

"(ride) Ognuno fa il suo lavoro. Il sindaco vorrebbe la B e se poi vai in B vorrebbe la A... Noi lavoriamo sicuramente per fare una bella cosa e divertirci, ma tutti sapete che siamo in un girone infernale, per cui cercheremo di essere all’altezza della situazione".

Faccia una promessa: a quante partite assisterà?

"A quasi tutte. Intanto sono partito bene: già andare a Livorno per me è stato un impegno... (ride)".

Stefano Lemmi