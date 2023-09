“Il più buono del paese“. Il libro di Saverio Bargagna

PONSACCO

Verrà presentato domani, venerdì, alle 21.15 al circolo Acli Toniolo, l’opera prima di Saverio Bargagna, giornalista dell’edizione Pisa-Pontedera de La Nazione. “Il più buono del paese“ (Astarte Edizioni, 12 euro, in vendita online e in tutte le librerie del territorio) è un romanzo che diventa caleidoscopio su un paesino di provincia, Pontarno, un piccolo satellite che può rispecchiare qualsiasi paese della provincia. "Il libro – spiega Bargagna, che presenterà la sua opera in casa, a Ponsacco – può essere letto su vari piani. C’è in primis il livello ironico, fiabesco, di un paese che può essere speculare a ogni cosmo della Valdera. E c’è poi una linea, lungo il romanzo, che è una sonda che scava nel mondo dei piccoli poteri locali, nel rapporto fra giustizia e ingiustizia, su cosa siano il Bene e il Male". Una narrazione tagliente, ironica, che snocciola vizi e virtù della società contemporanea nella miscellanea delle vite dei personaggi. "Nel libro - riprende Bargagna - vi sono molte sfumature possibili e ogni lettore può tuffarsi nelle pagine e trovare la propria chiave di identificazione. Ho voluto affrontare temi importanti usando l’arma dell’ironia e della leggerezza. Perché l’intento non è solo far ridere, ma anche riuscire a innescare una riflessione". Alla presentazione intervengono Paola Ferretti, presidente associazione Acli Ponsacco e Benozzo Gianetti, scrittore e direttore di “Er Tramme“. L’ingresso alla presentazione del libro è gratuito.