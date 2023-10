Il piano per la futura scuola: "Ristrutturla costa troppo. Meglio demolirla e rifarla"

"Rassicuriamo il consigliere Loriano Fidanzi: la scultura di Pinocchio della scuola di Via Cercignani resterà lì, a sancire il legame tra il vecchio e il nuovo, simbolo di cultura e progresso nell’ottica di uno sviluppo sostenibile sempre più necessario". Risponde così la giunta guidata dalla sindaca Ilaria Bacci alle polemica sul salvataggio della scuola. "Il progetto di demolizione e ricostruzione in loco della scuola di Pomarance in via Cercignani – spiegano – interamente finanziato con i fondi Pnrr, è stato approvato in Consiglio comunale dallo stesso Fidanzi. Allo stato attuale nel capoluogo ci sono due vecchi immobili scolastici, quello di Via Cercignani (scuole elementari) e quello di Piazza Bardini (scuole medie). Per adeguare questi due immobili a livello sismico e statico ai nuovi standard di sicurezza previsti per l’edilizia scolastica e obbligatori secondo la normativa vigente, sarebbero necessari interventi e lavori per circa 2 milioni di euro per ciascun edificio e rimarrebbero, comunque, immobili di vecchia concezione con costi di gestione e manutenzione sempre crescenti". I fondi del Pnrr finanziavano la demolizione e ricostruzione in loco solo nel caso ci fossero stati edifici da adeguare, la cui vita utile residuale, calcolata con indici specifici, fosse breve.

"L’edificio della scuola elementare – continuano – rispondeva pienamente alle condizioni richieste dal bando e siamo riusciti a ottenere il contributo a fondo perduto più grande nella storia del bilancio del Comune di Pomarance, pari a quasi 5 milioni di euro". Un intervento a costo zero per le casse del Comune, che vedrà un edificio completamente nuovo, concepito con gli standard attuali.

"Sarà anche – conclude la giunta di Pomarance – ecosostenibile ed efficiente. Si coglierà l’occasione per razionalizzare la gestione accorpando in un unico plesso i due cicli scolastici. Chi si dichiara contrario a posteriori, lo fa in maniera faziosa e miope oppure utilizza in modo strumentale il tema per fare disinformazione in maniera qualunquista".