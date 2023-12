Il piano delle nuove asfaltature. Al via cantieri per 130mila euro. Lavori a Santa Croce e Staffoli

Manutenzione delle strade e sicurezza. A Santa Croce – annuncia l’amministrazione – saranno fatti nuovi interventi di manutenzione e rifacimento dell’asfalto, che riguarderanno tratti di viabilità del centro e della frazione di Staffoli, per un totale di 130 mila euro. Un impegno importante che arrivare per realizzare opere molto attese dai cittadini, visto il carico di traffico delle arterie, sempre più sollecitate e sottoposte a deterioramento.

"La manutenzione dell’asfalto è un tema centrale e molto importante per quanto riguarda la sicurezza stradale – dice il sindaco Giulia Deidda – per questo abbiamo approvato il piano delle nuove asfaltature dove sono previsti interventi nelle aree segnalate dai nostri tecnici comunali. Sempre per mettere in sicurezza le strade, sarà effettuato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in tutte le aree di intervento".

Le strade interessate dal piano sono via Cavour, con il ripristino del manto di usura nel tratto di 150 metri tra via S.ab Tommaso e via M. D’Azeglio; via Pallesi con il ripristino del manto di usura nel tratto di 190 metri tra via S. Tommaso e Piazza dei Partigiani; via Chimenti con il rifacimento della pavimentazione stradale in un tratto di 310 metri. Nella frazione di Staffoli è previsto il ripristino del manto di usura dell’ultimo tratto di 40 metri di via Vecchia Livornese, in prossimità dell’intersezione con via Livornese nella frazione di Staffoli, compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale. I lavori saranno coordinati e avranno una durata di 30 giorni.

