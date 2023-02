Il pellegrinaggio a Lourdes

Nell’ambito degli appuntamenti per il Giubileo della Chiesa di San Miniato, a 400 anni dalla sua fondazione, dal 21 al 25 aprile prossimi è in programma un pellegrinaggio diocesano a Lourdes. I termini per l’iscrizione scadono il 25 febbraio. Un anno speciale, quello che è appena iniziato e che ha davanti tantissimi appuntamenti per celebrare l’evento. Un anno importante e che porta anche il nuovo vescovo. Domenica prossima la comunità di San Miniato darà il benvenuto al nuovo vescovo della Diocesi, monsignor Giovanni Paccosi. Sarà una giornata speciale per la città. Per l’occasione il sindaco Simone Giglioli accoglierà il nuovo vescovo nel palazzo comunale alle 16,30, con una cerimonia di benvenuto alla presenza delle autorità di tutto il territorio diocesano. In quella giornata, dalle 14 sarà attiva la Ztl con varchi elettronici in tutto il centro storico.