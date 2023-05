Il pediatra Scacciati al posto di Burchi

VALDICECINA

La Asl ha conferito l’incarico di pediatra di famiglia al dottor Massimo Scacciati, in sostituzione del dottor Luca Burchi, che ha terminato l’incarico per pensionamento. Tutti i pazienti del dottor Burchi sono stati automaticamente assegnati al nuovo pediatra. Il dottor Scacciati garantirà l’attività ambulatoriale oltre che a Volterra anche nelle altre sedi più periferiche, Saline di Volterra, Villamagna, Montecatini Valdicecina e Ponteginori. L’assegnazione dell’incarico è frutto del lavoro di squadra tra dipartimento della sanità territoriale, l’ufficio delle convenzioni uniche, la zona-distretto Alta Valdicecina–Valdera e le direzioni dei corsi di specializzazione in pediatria dell’Università di Pisa e di Siena. La direzione aziendale della Asl Toscana nord ovest ringrazia i direttori delle scuole di specializzazione delle università di Pisa e Siena, professori Diego Peroni e Salvator Grosso, per la collaborazione che hanno dimostrata nella ricerca di una soluzione che permettesse di garantire la continuità di un servizio importante come quello dell’assistenza pediatrica.