Il Pd e il voto. Raccolta firme per le primarie

Tra pochi giorni il passaggio in assemblea. Il Pd andrà alle primarie per decidere con quale candidato andare al voto amministrativo al San Miniato? Da quanto abbiamo appreso è in corso la raccolta delle firme necessarie per chiederle. E se il numero previsto dal regolamento sarà raggiunto dovrebbe essere proprio il segretario comunale Vincenzo Mastroianni a sfidare il sindaco uscente Simone Giglio in attesa da mesi dell’investitura ufficiale per il bis. Questioni di numeri e di equilibri interni, appunto. E un momento delicato e anche travagliato – questo – per i Dem di San Miniato che, a neanche cinque mesi dalle urne, non hanno ancora trovato la quadra e si stanno logorando internamente. L’opposizione, intanto, non scopre le carte e aspetta che sia il centrosinistra a fare la prima mossa. Anche le la coalizione che sfiderà l’attuale maggioranza il candidato l’ha trovato da mesi.