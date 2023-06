Il parco dei Salici in festa Tra giochi e laboratori "Esperienza da rifare"

Una festa ben riuscita la prima festa Ambientiamoci di inizio estate, organizzata ieri pomeriggio al Parco dei Salici e alla quale hanno partecipato tra tutto una ventina di associazioni ambientali e sportive pontederesi. La festa è iniziata con la prima uscita stagione del battello Andrea da Pontedera, organizzata da Plastic Free per sensibilizzare ragazzi e adulti sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. La giornata incentrata sul tema dell’ambiente e dello sport è poi proseguita nel cuore del parco, intorno alla casina, con i laboratori didattici delle associazioni ambientali e le dimostrazioni di alcune società sportive cittadine che hanno fatto giocare e divertire i bambini. Dal volley al futsal, dal karate al rugby e così via. Una giornata dal grande potenziale, costata poco alle casse comunali (800 euro di rimborso spese da dividere tra le associazioni, ndr) e che potrebbe essere replicata già tra qualche mese. "Per essere stata organizzata solo alcune settimane fa siamo contenti della partecipazione e del coinvolgimento della città – dice Mattia Belli, assessore -. Stiamo valutando di replicare a settembre con una festa di fine estate".

l.b.