"Il parcheggio nell’ex Ape resta ancora al palo"

Fratell’Italia punta il dito ancora una volta contro l’amministrazione Franconi. Al centro della polemica la realizzazione del parcheggio multipiano al posto del magazzino ex Ape lungo viale Piaggio. "I lavori da parte del consorzio d’imprese che si era aggiudicato l’appalto non sono mai partiti – spiega una nota –. Ecco che adesso il Comune deve indire una nuova gara d’appalto per la realizzazione del parcheggio in questione e molto probabilmente saranno necessari più dei 2,2 milioni di euro già stanziati per il progetto".

Il partito di Giorgia Meloni parla di "ennesimo fallimento dell’amministrazione a guida Franconi". "E’ evidente l’inconsistenza della politica delle frasi fatte a Pontedera. “Riqualificare”, “programmare”, “nuovi spazi”, sono tutte parole tipiche usate delle amministrazioni Pd, che si gonfiano la bocca di promesse e poi sistematicamente falliscono nei fatti – attacca FdI in una nota –. Sui social gli assessori competenti fanno decine di post per il rifacimento di un marciapiede o di un tratto di asfalto, ma si “dimenticano” di spiegare ai cittadini come sia possibile che un’opera da oltre due milioni, che tra l’altro rappresenterebbe - oltre a una riqualificazione per l’area del dente Piaggio - una seria risposta alla criticità della scarsità dei parcheggi nelle vicinanze del centro città, non riesca a partire".