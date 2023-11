"Il parcheggio ex Ape?. Altra grande incompiuta"

"Mancanza di controllo sui lavori e incapacità di far rispettare gli obblighi contrattuali, per Pontedera una nuova opera incompiuta", è l’attacco di Matteo Bagnoli, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera che interviene dopo l’ennesimo contrattempo per una delle opere che dovrebbe risollevare il viale Piaggio afflitto da una cronica carenza di parcheggi soprattutto da quando sono inagibili le due aree sosta ricavate nelle ex fabbriche. Inagibili ormai da tempo a causa del pericolo di calcinacci.

Mentre, per la realizzazione del parcheggio multipiano nel magazzino ex Ape di viale Rinaldo Piaggio si riparte dunque quasi da zero. A sancirlo,nei giorni scorsi, è stata la stessa amministrazione comunale che ha chiuso ufficialmente con le tre ditte riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che si erano aggiudicate i lavori per "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore".

"E così l’amministrazione comunale ha perso un’importante opportunità per riqualificare l’area ex Ape consegnando alla città un’altra grande incompiuta". Lo sottolinea Bagnoli – Questo episodio solleva interrogativi sulla competenza e sulla capacità dell’amministrazione Franconi e del suo assessorato di riferimento nel portare avanti progetti chiave per la comunità. Progetti che vengono puntualmente sbandierati in campagna elettorale dal Pd e poi disattesi nei fatti".

Intanto, per il parcheggio multipiano è tutto da rifare proprio in questi giorni in cui il cantiere, secondo i calcoli fatti il 2 agosto del 2022, giorno della consegna dei lavori, l’opera doveva essere pronta e al servizio degli automobilisti. Ma per quei 450 posti auto ci sarà ancora da aspettare. Come si sarà da aspettare il rifacimento di tutto il viale.