Il Palio di San Rocco è di interesse storico

C’è anche il Palio di San Rocco Pellegrino di San Miniato fra le 60 le manifestazioni di rievocazione storica, in programma nei prossimi mesi in tutte le province toscane, che saranno sostenute da risorse regionali. E’ l’esito del bando 2023 per la "valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare". La graduatoria dei progetti beneficiari è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze alla presenza del presidente Eugenio Giani. Il palio di San Rocco nella versione inserita nel festival del Pensiero Popolasre è una manifestazione dedicata alla cultura popolare e contemporanea che si svolge da 15 anni intorno a Ferragosto in Piazza Bonaparte, nel quartiere detto “Scioa“, centro storico di San Miniato. Un festival popolare per valorizzare e riscoprire i luoghi nascosti del centro storico, non toccati dagli itinerari turistici, come facevano i pellegrini che percorrevano la via Francigena, di cui San Rocco è il santo protettore. Il primo Palio di San Rocco, tuttavia, ha origini più lontane. E risale al 1961.