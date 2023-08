Il Palio di San Rocco a San Miniato: rinnovare la tradizione

SAN MINIATO

Grandi novità per la quindicesima edizione (la quinta organizzata da Tra i Binari) del Festival del pensiero popolare-Palio di San Rocco che avrà luogo dal 10 al 16 agosto in piazza della Repubblica, Giardino della Misericordia, quartiere Scioa e piazza Buonaparte a San Miniato. Prima fra tutte è l’assegnazione del contributo regionale a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica grazie alla grande sinergia tra Comune, Tra i Binari, Rsa Del Campana Guazzesi e Movimento Shalom. Seconda novità è l’allestimento degli stendardi delle contrade nel centro con la ridefinizione dei confini storici delle contrade: Poggighisi, Pancole, Sant’Andrea, Santo Stefano, la Pieve, Faognana e Fuorisporta. Per questa edizione la kermesse è intitolata Appunti sul Popolo. Nelle prime giornate il Festival vagherà per il centro storico sviluppando serate che portano al centro voci, parole e corpi del popolo, aspettando di raggiungere il luogo cardine del Palio di San Rocco, cioè piazza Buonaparte. Un programma straordinariamente ricco. "Il Palio di San Rocco si conferma l’appuntamento centrale dell’estate sanminiatese, una tradizione che ogni anno si rinnova e che, ancora un volta, si amplia", dichiarano il sindaco Giglioli e gli assessori Montanelli e Arzilli. Info su [email protected], 340 9488531, Facebook e Instagram.