Il Palio der barroccio rischia di rimanere zoppo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Pontedera
23 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Il rione La Bua non ha ancora trovato i sei tiratori. Appello della presidente.

CAPANNE

Il Palio der barroccio di Capanne quest’anno rischia di rimanere zoppo, con soli tre rioni al via invece di quattro. Il rione La Bua, infatti, non ha trovato i sei tiratori (4 più 2 riserve) necessari per poter essere iscritti e partecipare alla quarta edizione del palio di domenica 5 ottobre. La presidente dell’Associazione Barroccia, Federica Micheli, lancia un ultimo appello alla contrada. "Due volontarie, Arianna Demi e Gaia Moretti, hanno messo il massimo impegno per salvare la partecipazione del rione – scrive Micheli – Volantinaggi porta a porta, telefonate, iniziative di coinvolgimento, perfino un apericena organizzato appositamente. Ma nessuno del rione La Bua si è presentato. Più di così le ragazze non possono fare, hanno dato tutto. Serve una risposta dai compaesani della Bua!". "Dal 2019, anno in cui abbiamo creato questa manifestazione per dare vita e unione al paese, ogni anno ci ritroviamo con la stessa difficoltà, la mancanza di partecipazione – aggiunge Micheli – Quest’anno la delusione è ancora più forte, perché gli altri tre rioni Il Piazzale, Via Dante e Braalone, hanno saputo organizzarsi da soli, mentre La Bua, che tra l’altro è il rione centrale del paese, resta indietro. È un’amarezza pura". Se entro le prossime due settimane non arriveranno i ragazzi necessari a formare la squadra, il rione sarà escluso dalla corsa dei barrocci. Potrà restare in gara soltanto nei tornei collaterali dedicati a bambini e donne, ma non nella sfida principale. Un appello pubblico che speriamo possa servire.

