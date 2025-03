Il palazzo comunale e la lezione di pittura out door

Spesso, durante questi cinque anni di scuola Primaria, abbiamo sperimentato attività didattiche nuove e stimolanti: siamo abituati a stare molto in giardino, ad occuparsi dell’orto e del boschetto che abbiamo davanti la nostra aula, ad andare a lavorare in continuità con i bambini dell’Infanzia e i ragazzi della Secondaria. Di uscite e di gite ne abbiamo fatte proprio tante! Anche così facciamo scienze, motoria, arte, geografia, educazione civica e, soprattutto, impariamo stando insieme e divertendosi.

Durante la prima settimana di febbraio, abbiamo realizzato una nuova esperienza di out door, di lezione all’aperto… quelle che a noi piacciono un sacco! Si è svolta in piazza Bertoncini davanti l’edificio del Comune. Divisi in piccoli gruppi, con cartoncini, lapis, gomme, matite e pennarelli e le nostre capacità di attenzione e concentrazione abbiamo osservato accuratamente ogni dettaglio dell’edificio che avevamo davanti agli occhi e, con calma e precisione, realizzato dei grandi disegni a colori tipo quadri raffiguranti il nostro Comune.

Una volta terminata l’attività all’aperto, tutte le opere grafico-pittoriche realizzate sono state unite e disposte in cartelloni. Il 21 di febbraio siamo andati a far visita al sindaco e alla amministrazione comunale e abbiamo pensato bene di regalargli le nostre pitture. Sembra che i nostri quadri siano piaciuti molto e crediamo facciano parte delle testimonianze del rapporto collaborativo tra scuola e Comune per il benessere di noi bambini.