Il PalaZoli può riaprire Ora tocca alla piscina

Lunedì 6 marzo riapre il palazzetto dello sport, per le scuole al mattino e per le società sportive al pomeriggio. Lo assicura il consigliere con delega all’impiantistica sportiva, Emilio Montagnani, che sta seguendo passo dopo passo i lavori. Gli interventi di impermeabilizzazione della cupola del palazzetto, iniziati ad ottobre scorso, si sono conclusi. In questi giorni si stanno completando le rifiniture e si stanno facendo le pulizie per poter riconsegnare l’impianto sportivo, ed i relativi spogliatoi, pronto per essere utilizzato dall’inizio della prossima settimana. Un iter che ha richiesto oltre due mesi in più del previsto. A fine settembre, quando come un fulmine a ciel sereno venne chiuso tutto l’impianto sportivo cittadino di via della Costituzione, la Progetto Sport, che gestisce piscina e palestra, aveva assicurato che all’inizio del nuovo anno scuole, società sportive e sportivi sarebbero potuti tornare a fruire degli spazi. Ma così non è stato. Ora, terminati i lavori al palazzetto, gli operai si mettono a lavoro per sistemare la cupola della piscina coperta che quest’anno non è mai stata aperta. Se il tempo sarà clemente si parla di un mese di lavori ma nessuno vuol sbilanciarsi e per i nuotatori c’è ancora da aspettare.

l.b.