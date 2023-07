Il paese e gli abbandoni di rifiuti "Siamo diventati una pattumiera" Duro attacco al sindaco Deidda

Discariche a cielo aperto. Un fronte aperto. Ma anche una criticità foriera di polemiche. "In nove anni come sindaco e cinque come assessora all’ambiente, Giulia Deidda con tutti i suoi discorsi non ha saputo risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti", attacca Vincenzo Oliveri, consigliere comunale d’opposizione. "Santa Croce è diventata una pattumiera per colpa di persone incivili, ma l’amministrazione non ha fatto niente per combattere questo fenomeno – critica Oliveri –. Ogni giorno ricevo segnalazioni di rifiuti abbandonati. E’ da mesi che sono state installate fotocamere in due luoghi che a differenza di altri posti dove vengono abbandonati montagne di rifiuti, il problema è marginale, perché l’amministrazione non le colloca anche in altri posti?". "Recentemente sono stato chiamato per andare a vedere lo schifo che c’è al Parco Robinson, in via Don Puglisi, in via di Ripa, in via di Pelle, in piazza Padre Pio, via Curtatone e Montanara, parco Aldo Moro e altri luoghi – attacca Oliveri – . Inoltre non va dimenticato che in questo periodo fa anche molto caldo". Poi l’affondo, proprio facendo riferimento a quello che disse il primo cittadino anni fa, parlando di rendere di nuovo fruibile il parco Robinson nel cuore delle Cerbaie: "Deidda sa fare bei discorsi ma non mi ricordo di aver mai visto qualche sua foto o di qualche assessore che dimostra di essere stato al Parco Robinson a trascorrere una giornata con la propria famiglia – chiosa Oliveri –. La sindaca ci vuole mandare gli altri in quel sudicio che c’è? Basta con gli slogan ci vogliono i fatti".