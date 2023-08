Il "Pacchetto scuola" Ecco i criteri di accesso

In arrivo un sostegno concreto per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate che sostenga il diritto allo studio dei figli e ne promuova l’accesso e il completamento del percorso scolastico. Arriva anche nel Comune di San Miniato l’incentivo individuale "Pacchetto scuola 20232024". La conferenza educativa zonale ha adottato criteri e tempistiche comuni per fornire informazioni semplici, uniformi e chiare. Il bando, finanziato con fondi regionali e statali, mette a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un contributo economico (che va da 130 euro a 300 euro) per agevolare l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità on line sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune. I principali requisiti sono l’indicatore Isee non superiore ai 15.748,78 euro, e l’età inferiore a 20 anni.Il contributo può essere utilizzato per l’acquisto libri e di altro materiale didattico e i servizi scolastici.