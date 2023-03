Il nuovo vescovo Paccosi ha visitato gli ospiti della casa di riposo

Giorni intensi di visite e di impegni per conoscere da vicino il territorio, le sue realtà, i tanti volti di una diocesi importante, quelli di monsignor Giovanni Paccosi che, da neanche un mese, è alla guida della chiesa di San Miniato. Nei giorni scorsi monsignor Paccosi si è recato in visita alla casa di riposo "Del Campana Guazzesi" di San Miniato, una delle istituzioni più importanti del territorio a cui la comunità è fortemente legata. Si tratta di una delle prime visite sul territorio effettuate dopo la sua recente nomina e con questo gesto – spiega una nota della direzione della struttura – ha voluto testimoniare la sua vicinanza agli anziani residenti della storica istituzione cittadina. Erano presenti all’incontro il direttore della Rsa Francesco Fariello e il presidente dell’Associazione neo costituita "Amici Del Campana Odv", architetto Emilio Bertini, con alcuni associati. Monsignor Paccosi ha voluto visitare la struttura della quale è rimasto favorevolmente impressionato. Nell’occasione la casa di riposo ha fatto dono al vescovo del libro "La Casa del Cuore" di Delio Fiordispina e Manuela Parentini che ripercorre la storia ultra centenaria dell’Istituto. L’Associazione "Amici Del Campana" ha donato a monsignor Paccosi una targa in cuoio al vegetale che riporta la serigrafia dello stemma vescovile, ideata da Beatrice Calvetti.

Monsignor Paccosi si è intrattenuto a lungo con gli anziani che hanno apprezzato particolarmente la sua disponibilità applaudendolo più volte. Il vescovo – fa sapere la direzione della Rsa – ha promesso di ritornare quanto prima in visita agli anziani e alla struttura che, come noto, attraversa un momento molto delicato. E’ in corso un’operazione di salvataggio per il quadro economico che ha sofferto la pandemia ed i rincari energetici.

C. B.