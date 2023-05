Il nuovo sindaco Auriemma "I miei primi intensissimi giorni"

Nei primi giorni con la fascia tricolore indosso, il neo sindaco Francesco Auriemma già combatte con telefoni che bombardano in continuazione e orari in Comune che, dalle prime luci del mattino, sfiorano le 21 di sera. E poi ecco i primi incontri con enti del territorio, i viaggi istituzionali in treno, il primo matrimonio da celebrare, una risicata pausa pranzo a casa per poi correre di nuovo a macinare gli appuntamenti dettati dall’agenda, vedi il primo consiglio comunale fissato per il 30 maggio.

Sindaco Auriemma, nelle ore successive la vittoria ha ripetuto, come un mantra, "Non chiamatemi signor sindaco, sono Francesco". E qual è il sentimento della comunità che guida da pochi giorni?

"Mi fermano tutti, chi per un saluto, chi per complimentarsi. E da molte persone sto ricevendo un prezioso consiglio".

Quale?

"Mi dicono di andare piano, perché con il tempo questa amministrazione risolverà tutto".

A proposito di tempo, come è scandita la sua giornata?

"A ritmi molto serrati. Alle 7.30 sono in Comune, torno a casa per mangiare un boccone e poi volo nuovamente nel mio ufficio. Sta capitando spesso di spegnere le luci e chiudere il portone del municipio alle 21 di sera".

Sarà una maratona.

"Ne sono certo. Sento già molta pesantezza sulle spalle. Ma sia chiaro: non mi sono candidato per glorie personalistiche, ma per aiutare il mio paese, per risolvere i problemi. E ripeto, di rogne ne sto trovando. Ma ho un principio che non voglio abbandonare".

Si spieghi meglio.

"Non voglio sparare a zero su nessuno. Basta polemiche, perché c’è molto lavoro da fare".

E qual è il nodo, il cruccio che attanaglia?

"La scuola media Donegani, i cui lavori di recupero raggiungeranno cifre molto alte. E la collocazione dei moduli prefabbricati in cui fare lezione ha reso le casse comunali ancor più povere. Soldi che servirebbero per procedere a lavori di manutenzione ordinaria, basti pensare al taglio dell’erba".

Sindaco, presto incontrerà il governatore della Regione Eugenio Giani.

"Sono stato io a chiedere questo incontro. E’ fondamentale iniziare un dialogo con la Regione. E al presidente parlerò anche del problema della scuola media, una questione urgente per il reperimento dei fondi necessari".

Primi giorni da sindaco: quali saranno i cantieri pronti a tagliare il nastro di partenza?

"La riqualificazione di via Roma con la nuova pavimentazione, il nuovo impianto di illuminazione pubblica e le nuove panchine. E c’è una bella novità che arriva dai fondi Pnrr ottenuti dalla precedente amministrazione. Dal primo giugno nascerà il nuovo centro informazioni turistiche nei pressi della chiesa di San Biagio".

Sindaco, per concludere: i pesi sono molti, ma emotivamente come sta vivendo questa rivoluzione copernicana non solo per Montecatini, ma anche per la sua vita?

"Sono iper motivato. Anche all’interno degli uffici comunali sto trovando importanti segnali di collaborazione. La fatica non conta di fronte al bene di una comunità".

Ilenia Pistolesi