Il nuovo libro di Gigi Paoli a Villa Crastan

Stavolta il professor Montecchi, originario di Verona dove tutt’ora insegna, abitante nel sud della Francia, a Saint Paul de Vence, e consulente del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, deve fare i conti con la morte di un amico, il presidente della Città della Scienza di Trieste, fulcro di ricerche avanzatissime e molto spiate. Un thriller avvincente, per l’incalzare degli accadimenti, che mette sotto una nuova luce anche eventi del passato come la Guerra Fredda e il disastro di Chernobyl, fino alla più recente invasione dell’Ucraina. L’autore porta Montecchi sulle orme del fantomatico "Ordine del Drago" (Giunti), che è il titolo del nuovo romanzo ad alto tasso di adrenalina di Gigi Paoli, giornalista de La Nazione e anche scrittore affermato grazie ad una serie di romanzi. Questo è l’ottavo. Il volume – sarà presentato giovedì 25 settembre alle 21, a Villa Crastan a Pontedera (modera Giuseppe Pino) – è anche il terzo capitolo della serie che ha come protagonista il neuroscienziato Montecchi che è il nuovo personaggio dello scrittore fiorentino dopo il reporter Carlo Alberto Marchi, protagonista dei romanzi "Il rumore della pioggia" (2016), "Il respiro delle anime" (2017), "La fragilità degli angeli" (2018) "Il giorno del sacrificio" (2021) e "Diritto di sangue" (2022), tutti pubblicati da Giunti e tutti titoli di grande successo. Il nuovo romanzo racconta una vicenda in cui si indaga, si scava anche in senso letterale, e si pongono domande in una continua interrogazione, una ricerca estenuante della verità.