Il nuovo Katia Beni show Follia e comicità si fondono e tutto diventa possibile

Per il cartellone di Guascone Teatro, il festival organizzato da Guascone Teatro con la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, il 25 agosto alle 21.30 arriva Katia Beni con “Il nuovo Katia Beni show“. L’appuntamento è alla terrazza dell’ecomuseo di Castellina Marittima. Katia Beni non ha bisogno di grandi presentazioni: attrice dall’incontenibile talento comico, è una vera guitta e funambola del teatro, della televisione e del cinema. Dagli esordi di Aria fresca con Carlo Conti e Giorgio Panariello, fino a La squadra su Rai Tre, al personaggio di Tina nella fiction Carabinieri su Canale 5 e al cinema ancora con Panariello, Benvenuti e molti altri. Un simbolo del teatro comico e del cinema toscano. Insomma, un incantevole incrocio tra un clown e una diva.

Come tutti i suoi spettacoli, anche questo sarà un piccolo evento dove improvvisazione e pezzi cult si mescoleranno in modo così naturale che per il pubblico sarà quasi impossibile distinguerli. Quello che Katia Beni presenterà al pubblico sarà un entusiasmante assemblaggio di follia e comicità dove tutto può diventare possibile. Un vero e proprio viaggio attraverso i tanti luoghi comuni che ci riserva il nostro tempo, una derisione affettuosa e solidale dei mille errori che la vita ci induce a commettere.

Ritratto spietato e tenero dei comportamenti del genere umano: donne, uomini, giovani e vecchi visti attraverso i loro splendori e le loro miserie. Una serata terapeutica e spensierata con un’attrice di grande talento e acume. Ingresso unico a 8 euro. E’ in programma una cena convenzionata con l’evento al ristorante Il Poggetto a 20 euro oppure all’Osteria Papacqua, ancora a 20 euro. Informazioni e prenotazioni 3280625881, o 3203667354.