Il nuovo direttore dei musei

Il dottor Paolo Togninelli, dirigente del settore servizi alla persona e politiche di solidarietà è il nuovo direttore scientifico dei Musei Civici di San Miniato. Prende il posto del dottor Lorenzo fatticcioni che ha tenuto l’incarico fino al termine del 2022 e che resterà, invece, – come sottolinea l’assessore alla cultura Loredano Arzilli – presidente della Fondazione Casa Musei Dilvo Lotti dov’è in corso un importante lavoro per fare di questa grande risorsa uno dei perni della promozione culturale sanminiatese. Dei musei d’ora in poi si cocuperò, invece Togninelli. I poli museali di pertinenza del sistema museale dei Musei Civici di San Miniato sono la Rocca Federiciana, il museo del palazzo comunale e l’Oratorio del Loretino, il museo didattico sulla civiltà della scrittura, il museo e area archeologica di San Genesio e il Museo della Memoria - MuMe.