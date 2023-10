Il nuovo Ccn si presenta alla città. Debuttano il logo e la squadra: "Un bel punto di partenza"

Fatto il Ccn, si fanno gli eventi. Appena eletto il direttivo del nuovo Centro Commerciale Naturale è già apparso il logo del rinnovato Ccn sul volantino di Halloween a Pontedera del prossimo 31 ottobre. Lo aveva annunciato il neopresidente Alessandro Lonsi, quando ci sarà anche il direttivo ci metteremo subito a lavoro e così è stato. Oltre a Lonsi, dello storico negozio Ghera, affiancato dalla vicepresidente Lucia Santini del negozio Sotto e Sopra, andranno a comporre il direttivo del Centro Commerciale Naturale altri sei commercianti: fanno parte del nuovo direttivo Franco Cipollini del negozio Carnaby, Debora Mangini della pasticceria Fondemà, Alessandra Marsili del negozio Marsili, Manuela Rossi del ristorante La Polveriera e Claudia Stabile del bar La Caffetteria. È questo il gruppo che cercherà di dare una sterzata alle iniziative ed agli eventi della città, sempre in accordo con il Comune e le due associazioni di categoria. "L’evento di Halloween sarà la prima uscita ufficiale del Ccn, ora allargato e pronto per promuovere le sue attività – le parole del vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – mi congratulo con i commercianti per la condivisione, per aver fatto squadra e anche per la velocità con la quale è stato strutturato il Ccn. Questo è un punto di partenza. Sarà uno strumento importante per la città, per il tessuto commerciale e anche per l’amministrazione che negli ultimi anni ha dovuto assumersi responsabilità che non gli spettavano, mettendo risorse per eventi che poi non riuscivano ad ottenere il massimo risultato".

l.b.