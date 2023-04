"Il nuovo ascensore è stato approvato dalla Soprintendenza"

VOLTERRA

La lista civica Upv ha tacciato il nuovo ascensore nella zona di Gioconovo come "una bruttura antistorica rispetto al contesto volterrano". Ecco la replica che giunge dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Castiglia. "Si tratta di termini tanto generici quanto privi di consistenza, distanti da ogni più minima conoscenza del dibattito culturale che connota ormai da tempo le discipline connesse al ‘costruito’. I detrattori del progetto non hanno approfondito significativamente la questione: il piano di cui tanto lamentano inefficacia ha ottenuto la completa e preventiva approvazione da parte della Soprintendenza, istituzione deputata non tanto all’esercizio di pareri su semplicistiche e soggettive definizioni di bello e brutto, ma volta all’individuazione della complessità dell’intervento contemporaneo in un contesto di difficile interpretazione da un punto di vista storico e culturale, in senso diacronico, in un quadro definito e articolato di accurate acquisizioni di carattere metodologico".

Castiglia mette sotto la lente altri aspetti: "La problematica dell’intervento contemporaneo nel tessuto storico non richiede semplificazioni semantiche, ma approfondite comprensioni. E da questo punto di vista chiariamo che il tratto di mura "medievali", già interessato dall’intervento della scale e dell’ascensore, è ben lontano da una originaria conformazione medievale, come spesso e impropriamente si vuole far intendere. Per quanto riguarda i costi del progetto, infine, non c’è niente da scoprire. Non è chiaro cosa la lista Uniti per Volterra voglia insinuare. E’ bene precisare che fin dalle fasi del progetto preliminare i consiglieri della lista Upv, ma anche cittadini, enti e istituzioni avevano, come ancora hanno, tutti gli strumenti per la consultazione degli atti relativi alle fasi di progettazione e esecuzione che sono pubblici e pubblicati nelle forme stabilite anche con l’ausilio consolidato delle nuove tecnologie informatiche".