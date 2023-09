Il novembre del tartufo. Ecco il piano viabilità

La macchina organizzativa della mostra mercato del tartufo è in pieno fermento. Il Comune ha già varato il piano del traffico. Per i sabati 12, 19 e 26 novembre, dalle 9 alle 21 sarà istituita la zona pedonale con divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi, via Conti, piazza del Popolo, via Ser Ridolfo, via IV novembre, piazza della Repubblica, piazza Mazzini, via Vittime del Duomo, via Rondoni, via de’ Mangiadori e piazza del Duomo. Stesso copjione per le domeniche 13, 20 e 27 novembre. Importanti i sensi unici: in via San Carlo, Borgonuovo, piazza Grifoni (con direzione di marcia opposta a quella in vigore) dalle 14 alle 21 del sabato e dalle 9 alle 21 della domenica; senso unico in via Catena (direzione di marcia San Miniato-La Catena) e senso unico in via Fornace vecchia con direzione di marcia via Gargozzi-via Roma direzione Ponte a Elsa-San Miniato; senso unico anche in via Castelfiorentino (dall’intersezione con via Ranci), via Montegrappa, via Calenzano, via Ferrucci, Piazza XX settembre, via Bagnoli, via Maioli, Piazza Buonaparte, via Matteotti, via sanminiatese (lato Fontevivo) via Fontevivo; infime senso unico in via Pestalozzi (da via dei Mille a via Codignola) le domeniche dalle 13 alle 21.