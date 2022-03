Il no alla guerra di Montecalvoli Duecento fiaccole sfilano di notte

MONTECALVOLI Oltre duecento persone hanno preso parte alla "Fiaccolata della pace" per le strade di Montecalvoli. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni della frazione di Santa Maria a Monte come gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e per dire no alla guerra, a qualunque guerra, ha visto anche la partecipazione della sindaca Ilaria Parrella e dell’assessora Elisabetta Maccanti in rappresentanza della giunta comunale, della presidente della Pro Loco Daria Panicucci e di tanti rappresentanti delle associazioni con i labari e gli stendardi. Ma i veri protagonisti sono stati i comuni cittadini che non si sono sottratti all’invito delle associazioni montecalvolesi e sfidando il freddo in segno di vicinanza all’Ucraina. La fiaccolata ha preso avvio da Montecalvoli basso, ha percorso quasi la totalità delle strade della parte pianeggiante della frazione ed è terminata in piazza del Comune, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Jacopo, dopo aver toccato anche le strette stradine del borgo storico. Il corteo si è svolto in gran parte in solenzio, sotto l’attenta presenza delle pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri di Santa Maria a Monte e con il supporto dei volontari della Misericordia di Montecalvoli. "Ancora una volta il nostro paese si é stretto in solidarietà verso gli altri, verso i più deboli e i più bisognosi e questo ci rende felici per la condivisione delle nostre iniziative con impegno sociale – il pensiero delle associazioni montecalvolesi – La speranza é che questo bruttissimo momento finisca per il bene di tutta l’umanità". ...