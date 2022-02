Il mondo delle radio in lutto per Loriano Bessi

Vulcanico e lungimirante ha costruito un impero all’interno del mondo radiofonico nazionale. Nella notte tra giovedì e venerdì è morto all’età di 73 anni l’imprenditore Loriano Bessi, editore di Radio Sportiva e storico fondatore di Radio Cuore. La notizia della sua morte è arrivata ieri mattina e si è presto diffusa in tutta la regione e poi è rimbalzata in tutta Italia. Loriano Bessi era malato da un po’ di tempo ed era ricoverato in ospedale. Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio che sono arrivati alla famiglia, alla moglie Marzia, sua inseparabile compagna di vita e di lavoro, ed alla figlia Veronica. Un grande abbraccio è arrivato alla famiglia dal direttore Michele Plastino e dalla redazione giornalistica di Radio Sportiva, condoglianze alle quali si sono unite quelle della sindaca Francesca Brogi e dei tanti professionisti del panorama radiofonico nazionale che lo hanno conosciuto e apprezzato nella sua ultredecennale carriera. Nato a Terricciola, Bessi viveva a Ponsacco dove lavorava, dedicando la sua vita alla passione per la radiofonia. La sua ultima creatura è stata Radio Sportiva, nata nel 2010 proprio grazie ad una sua brillante intuizione, del resto sino a quel momento in Italia mancava una radio di sola informazione (senza musica) che raccontasse lo sport e le sue emozioni in modo imparziale, con grande attenzione al calcio ma anche a tutte le altre discipline. Una storia d’amore con la radio che per Loriano Bessi inizia nel 1978 quando fonda proprio a Ponsacco Radio Valdera Uno. Poi la prima grande svolta nel 1986 col progetto Radio Cuore, seguito da Radio Fantastica (1995), Radio Centofiori e Emme 100. Imprenditore molto noto a livello nazionale e grande esperto di frequenze radiofoniche, Bessi negli anni 2000 acquisisce la storica Gamma Radio. Nel 2002 nasce invece Doctor Dance. Più tardi, nel 2005, entra nel ...