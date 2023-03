Il mistero della coppa ritrovata al cimitero

Un ritrovamento decisamente particolare quello che si è verificato martedì 28 marzo di fronte all’ufficio situato nel corridoio d’ingresso del cimitero di Calcinaia. Abbandonata davanti alla porta è stata infatti rinvenuta una coppa realizzata in ricordo di Michela Fanini, la straordinaria ciclista lucchese che nel 1994 vinse il giro d’Italia femminile. Non è dato di sapere perché questo cimelio sia stato lasciato all’ingresso del cimitero. Un mistero che ora il comune spera di dare una risposta. "Chiunque avesse informazioni o la riconoscesse può comunque contattare il numero 0587 265446 per sapere come recuperarla", scrive il Comune di Calcinaia che ha preso in custodia il cimelio dedicato alla grande atleta che il 26 ottobre 1994 morì in un incidente stradale alle porte di Lucca. Alla guida della sua auto perse il controllo del veicolo, che sbandò urtando su un muretto e ribaltandosi.