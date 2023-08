Il mistero del latitante La pista della mafia

di Ilenia Pistolesi

Sei anni non sono un lasso di tempo breve. Soprattutto per un latitante che, nell’estate 2017, ha marchiato le cronache nazionali per essere tra i ricercati numeri uno. Insomma, un evaso da un permesso premio e ricercato nei porti, nelle stazioni, negli imbarchi e in ogni anfratto del Paese finché le sue tracce si sono aggrumate in Sicilia. Pista certa, poi non più pervenuta e, a questo punto, scomparsa dai radar delle ricerche da più di un lustro. Come ha fatto a evaporare Ismail Kammoun, detenuto fine pena mai nel carcere di Volterra? Galeotto fu quel permesso premio nel luglio 2017, destinazione Livorno, mai controllato via pec dalla procura labronica per l’obbligo di firma. E qui sta il primo inciampo, ma forse non decisivo. Sì, l’errore, ammesso a livelli ministeriali, dette uno scacco vantaggioso al fuggitivo. Ma come ha fatto un ergastolano, al di là della svista colossale della questura di Livorno, a rimanere uno spettro per così lungo tempo? I complici in primis. E la questura su questo punto spergiurò che la fuga fosse favoreggiata. Ma da chi? E’ lo zenit su cui risiede il nocciolo di un’inchiesta ormai naufragata in chissà quale sponda. Come il naufrago latitante che, con tutta probabilità, ha ormeggiato dopo la fuga dal carcere di Volterra verso i lidi familiari delle isole Kerkennah, di fronte alla città di Sfax, in Tunisia. Del resto, da Volterra è giunto a Livorno, poi in Sicilia.

I porti possono restringere o espandere proporzioni, per usare termini delicati. Dopo 6 anni di latitanza, l’ipotesi più acclarata sussurrerebbe di un suo placido e clandestino ritorno a casa. E la pista mafiosa? Sulla testa di Kammoun, detenuto che nella Fortezza si era diplomato geometra, pesava una taglia. Aveva "pestato i piedi" a più di un capoclan, tanto che la Cupola voleva farlo fuori. Fu il pentito Salvatore Grigoli, ex macellaio del crimine, braccio armato dei potenti boss Graviano, a rivelare la condanna a morte nei confronti di Kammoun, reo di aver violato gli schemi della malavita. Condanne a morte che non si perdonano. Ma se Cosa Nostra avesse voluto ‘dimostrare’ qualcosa, cioè, l’ingiuria del tunisino, da dimostrare a tutti, lo avrebbe fatto in maniera plateale. Quindi? Forse non era più così scomodo. E Kammoun, l’ergastolano con un profilo che ancora esiste su Facebook, ritenuto detenuto modello, ha fregato tutti.