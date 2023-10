Il mistero dei cavalli morti. Disposta l’archiviazione. Ihp: "Ma non ci arrendiamo"

Disposta l’archiviazione dell’indagine sulla morte dei 19 cavalli. Questa volta la Ihp Italian Horse protection onlus non si è opposta. Un caso rimasto ancora adesso avvolto nel mistero quello che ha riguardato l’associazione. Fra il gennaio 2019 e per due anni successivi nella Tenuta di Tignano, vicino a Volterra, dove all’epoca l’associazione si era appena trasferita, si è verificato un caso eclatante: 19 cavalli, in buone condizioni di salute, sono morti improvvisamente e nell’arco di pochi minuti, dopo essersi accasciati mentre stavano pascolando. "Non ci siamo opposti all’archiviazione – spiega il presidente di IHP, Sonny Richichi – perché all’esito degli accertamenti fatti non sono emersi elementi che possano portare all’individuazione di responsabili quindi noi non abbiamo elementi per fare una seconda opposizione all’archiviazione. Quello che è emerso da questa indagine ci dà però lo spunto per proseguire la nostra battaglia, faremo altri approfondimenti". Insomma non si placa la voglia di verità da parte di chi ha vissuto quella vicenda in primissima persona. "Approfondiremo ogni aspetto che è emerso – continua – dalle analisi che abbiamo richiesto sui terreni sono emersi dei valori anomali. Ripartiamo da lì per cercare di capire cosa è successo. Ad oggi non un punto di arrivo". Un anno fa, la Ihp, si era opposta all’archiviazione sottolineando il fatto che "nessun cavallo sia morto – scrivevano in quell’occasione – dopo che abbiamo lasciato Volterra per trasferirci a Montaione, nel luglio scorso (2021, ndr): prima e dopo la parentesi trascorsa a Tignano i nostri cavalli sono sempre morti di vecchiaia o di malattia". La Ihp ha più volte sottolineato le preoccupazione per un probabile inquinamento ambientale.

Sarah Esposito