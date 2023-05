Il mio amico principe Il libro di Stilton

Sabato 13 maggio alle 15.30 Geronimo Stilton arriva alla biblioteca comunale di Peccioli per presentare il suo ultimo libro "Il mio amico principe" e per raccontare come possiamo fare la differenza per il Pianeta, rendendolo un posto migliore. Al termine un momento dedicato a tutti i suoi piccoli lettori. L’iniziativa si inserisce ne "Il Maggio dei libri", una campagna nazionale di promozione della lettura. Geronimo Stilton si presenterà in baffi e pelliccia con tutta la sua grinta e la sua allegria per portare emozioni e risate che coinvolgeranno tutti i bambini. Ingresso libero.