Il mercato settimanale per la vigilia di Natale in piazza Dante Alighieri

In vista delle festività natalizie, il consueto appuntamento con il mercato settimanale del martedì mattina a San Miniato, questa settimana subisce una variazione. Invece di martedì 26 dicembre, il mercato sarà allestito la mattina del 24 dicembre, vigilia di Natale, in Piazza Dante. Un’opportunità per i cittadini in una città imbandita a festa. In quella giornata, come di cinsueto in occasione del mercato, sarà istituito il senso unico in Corso Garibaldi, dalle 7 alle 15, secondo la direzione di marcia periferia-centro e sarà istituito il divieto di sosta , dalle 7 alle 15, su tutta Piazza Dante Alighieri. La polizia municipale ciontrollerà il rispetto delle disposizioni.