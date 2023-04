Il menù a portata di App Cibi sani e biologici

C’è anche l’App "Menù Chiaro", scaricabile come un’applicazione per avere sempre sottocchio facilmente il menù. Eppoi lo sportello con la dietista, la commissione mensa junior, l’educazione alimentare per i piccoli e per le famiglie. Siamo a Crespina e queste novità le annuncia il simdcao Thmas D’Addona dopo un nuovo sopralluogo nella cucina e i refettori con i rappresentanti della commissione mensa per un importante confronto sul servizio di ristorazione scolastica. "L’anno scolastico – ricorda D’Addona – è iniziato con un nuovo appalto che ha portato a diverse novità e ulteriori migliori. Tra queste: materie prime 100% biologiche e di origine nazionale (eccezion fatta per alcuni prodotti non reperibili con queste caratteristiche) prodotti del commercio equo solidale e biologici (come le banane e il cioccolato) per alcuni prodotti certificazione Dop, km0 e filiera corta". Ma non è finita. Ci sono anche nuove attrezzature al lavoro come il cuocipasta alla primaria di Cenaia "e quello in arrivo all’infanzia di Lorenzana che hanno permesso di ottenere in tutti i refettori la cottura espressa della pasta". Eppoi, un nuovo forno per la cucina, mantenitori di temperatura e carrelli termici, una nuova affettatrice e un nuovo robot. C’è stata anche una implementazione dei menù speciali su varie tematiche (ambiente, tradizione, festività) e la reintroduzione del compleanno condiviso una volta al mese. "Durante l’anno passato abbiamo lavorato approfonditamente alla stesura del nuovo capitolato cercando di apportare tutte le migliorie possibili – sottolinea il primo cittadino – partendo dalle osservazioni emerse durante le commissioni mensa e cercando di porre la massima attenzione alle materie prime, all’appetibilità dei piatti e ai temi della sostenibilità e dell’educazione alimentare con l’obiettivo di offrire ai nostri bambini un pasto buono e sano sia per loro che per il pianeta".