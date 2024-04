Il maxi impianto green: "Fermiamolo subito"

Anche la politica resta con gli occhi puntati sul megaprogetto di un gigantesco impianto di accumulo di energia green ad Acciaiolo. Un’operazione da 53 milioni di euro che riempirà una fetta delle colline pisane di gigantesche batterie – ben 560 - riunite in container. Da qui la battaglia dei cittadini per fermare l’operazione. "Ho fatto un sopralluogo all’area in cui dovrebbe sorgere la maxi centrale a batterie a Fauglia assieme al candidato sindaco Riccardo Froli, e siamo sempre più convinti che il primo cittadino Lenzi abbia fatto valutazioni del tutto errate", dice Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

"Il progetto prevede l’installazione di 56 container contenenti 560 batterie che produrranno energia pulita – prosegue Petrucci –. Il problema è che l’impianto avrà un impatto visivo, acustico e ambientale devastante per una delle zone collinari più belle della campagna pisana. Perché Lenzi ha concesso l’autorizzazione? Perché non è stata individuata una zona diversa?".

Il progetto è stato autorizzato dal Mase e sul punto il sindaco Lenzi, nei giorni scorsi, ha risposto ai cittadini sottolineando che appena ne è venuto a conoscenza ha informato la popolazione. Intanto sabato scorso il comitato di protesta dei cittadini di via Postigiano ha annunciato: “Impugneremo al Tar l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto e ci riserveremo anche azioni civili a tutela delle nostre case che perdono valore. "Il progetto deve essere fermato prima che siano avviati i lavori – attacca Petrucci –. La partita della transizione energetica è importante ma deve essere fatta tenendo in considerazione la tutela ambientale e le richieste dei cittadini. Fauglia e tutta la provincia di Pisa non possono perdere uno dei loro scorci più belli".