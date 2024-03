Il maxi impianto di grandi batterie: "Il Comune sapeva tutto da mesi"

Mentre i residenti della zona si stanno organizzando con un comitato pronto a dare battaglia – preoccupati per l’impatto ambientale e per le ripercussioni anche sul valore delle loro abitazioni – sulla costruzione di un impianto di accumulo a batteria (Bess) da 50 Mw da realizzarsi ad Accaiolo, in località Postignano, scoppia anche la polemica politica. "Una cosa che preoccupa non poco gli abitanti, ed anche noi della Lista Civica Froli Sindaco", spiega una nota che parla anche di dichiarazioni dell’amministrazione comunale che lasciano a desiderare.

"Le affermazioni del sindaco Lenzi e dell’assessore Carli che sostengono “abbiamo saputo tutto una manciata di giorni fa ed abbiamo avvisato subito i cittadini” stride con ciò che viene riportato, nella circolare del ministero dell’ambiente: il Comune di Fauglia ha espresso parere favorevole nel rispetto di tre prescrizioni".

E da qui emergerebbe, appunto, che "il Comune di Fauglia era a conoscenza del procedimento già dal 2023 e da quanto sembra risulterebbe aver dato addirittura parere favorevole con tre prescrizioni – prosegue la nota –. A questo punto non è credibile che l’amministrazione non ne sapesse nulla anche se la colpa come al solito, viene addossata al governo centrale". "Questo e ciò che possiamo dire a freddo, con le conoscenze che abbiamo – aggiunge la lista Froli Sindaco –. Naturalmente ci riproponiamo di approfondire la questione cercando di trovare soluzioni che difficilmente però, a questo punto, potranno essere indolori per la nostra bella campagna e per i cittadini di Acciaialo e Luciana".

Il maga impianto (operazione da 53milioni di euro) autorizzato dal Rase, sarà costituito da 56 container che contengono enormi batterie. Sorgerà a due passi dalle case. E preoccupa i residenti anche che questo grande angolo di verde, in un futuro non molto lontano, sarà costellato da grandi batterie e pannelli fotovoltaici. Il sindaco, nei giorni scorsi, con un post sui social ha scritto: "Incredibile che lo Stato e la cessione di un terreno da parte di un privato possano bypassare il piano strutturale e operativo del Comune, senza considerare i nostri vincoli paesaggistici oltre che quelli della Regione". Ma intanto anche il neonato comitato spontaneo di Acciaiolo – che ha annunciato di volersi consultare con un legale – attacca l’amministrazione: "Il Comune, emerge dagli atti, sapeva da diversi mesi. Non è piovuto tutto dall’alto e all’improvviso".

Carlo Baroni