Il manicomio ad un passo dalla vendita

di Ilenia Pistolesi

La mente corre inevitabilmente a quasi dieci anni fa, quando un magnate anglo-indiano fu il primo a gettare occhio e danari sul complesso dei padiglioni abbandonati di Poggio alle Croci: lustri di trattative ferrate che portarono l’investitore a ingranare la retromarcia, nonostante una caparra già versata e un progetto diffuso attraverso un sito internet che avrebbe dovuto trasformare l’ ex ‘città dei matti’ in un resort di lusso. Ebbene, i corsi e ricorsi storici di vichiana memoria riallacciano i fili di una storia recente, e ecco che si spalacanano le porte per una nuova vendita dell’ex manicomio, dopo mesi di accordi tenuti piuttosto sottotraccia dai diretti interessati. Sì, perché i padiglioni in decadenza, anche se mancano ancora timbri ufficiali, sembrano già passare nelle mani di una cordata di imprenditori italiani, toscani si vocifera.

Valore dell’operazione di vendita? Sei milioni e 700 mila euro, cifra vergata nero su bianco in una delibera della Asl Nord Ovest dello scorso dicembre che, in soldoni, ha aperto il varco a intavolare il negoziato della compravendita con gli acquirenti interessati. Da qui, una serie di incontri con Asl, Comune e soprintendenza (dati i logici vincoli che sovrastano i padiglioni) fino a planare al versamento dell’acconto per comprare Poggio alle Croci, pari a circa 1 milione e mezzo di euro. Una caparra che, di per sé, confermerebbe le intenzioni forti e decise dei compratori. La destinazione e il futuro dei luoghi della memoria. E’ certo, granitico, che nel progetto di vendita rientri la riqualificazione dei padiglioni, riconvertendo così l’intera area di Poggio alle Croci a un centro studi, un polo formativo e culturale. Quindi cambia la destinazione d’uso rispetto alla precedente offerta d’acquisto formulata anni fa dal magnate anglo-indiano, che nelle intenzioni e in una progettualità già innescata, avrebbe voluto convertire Poggio alle Croci in una maxi struttura turistica per clienti di lusso.

Ma facciamo un ulteriore passo indietro di soli due mesi, che in un lampo ci porta all’oggi: la Asl, nel dicembre 2022, pubblica una delibera in cui l’azienda conferma, dopo la sequela di aste pubbliche andate deserte, l’offerta privata per l’acquisizione dei padiglioni Ferri, Charcot e Maragliano (ossia il cuore dell’ex manicomio) per un importo di 6 milioni e 700 mila euro. Altra certezza: i compratori, per stringere l’accordo, si sono rivolti alla stessa agenzia finanziaria di intermediazione cui già si era affidato il precedente compratore. Ma, in questa nuova prospettiva, non si tratta di appetiti stranieri per riqualificare Poggio alle Croci, ma di interessi tutti italiani, dai rumors, toscani. In attesa che venga stipulato il rogito per la vendita. Ricordando che anche l’investitore anglo-indiano aveva versato una caparra, di cui si è persa memoria.