Il maltempo e disagi. Case senza corrente

Giorni di maltempo e di allerta. E anche l’energia elettrica, in alcune zone del nostro territorio, a macchia di leopardo, è tornata a creare qualche disagio. Nella zona di San Miniato, da quanto abbiamo appreso, a ieri sera c’erano ancora 29 famiglie senza corrente dalle 14 del giorno precedente. Un caso analogo riguarda Treggiaia dove, invece, a ieri sera sarebbero stati sei i nuclei familiari ancora al buio da trenta ore.

Ovviamente sono state fatte le opportune segnalazioni, ma per i numerosi guasti che nelle ultime ore hanno interessato il territorio della provincia di Pisa e la Toscana, le tempistiche d’intervento si stanno allungando. Un quadro, questo, che non è certo quello del 2 novembre scorso quando con acqua e fango che disseminarono danni e disperazione, anche la durata dell’interruzione di servizi essenziali, come l’energia elettrica, non solo durò molte ore, ma interessò anche porzioni ben più ampie di territorio. Nella città di San Miniato, in occasione del maltempo, è l’illuminazione pubblica la parte più debole: ci sono alcuni tratti, come nella zona del Poggio, i tornanti che portano a Corso Garibaldi e anche l’area de Le Colline, che rimangono frequentamene al buio. Com’è successo anche in questi giorni. E come era accaduto anche subito dopo Natale.