Il mal di pancia in giunta "Fattori? Ci dà ragione Servono opere pubbliche"

di Carlo Baroni

La frizione in giunta, con l’astensione dell’assessore Fattori sul bilancio, "scatena" l’opposizione. Perché? "L’assessore Fattori, di fatto dopo tre anni ci ha dato ragione: noi diciamo da tempo quello che oggi dice lei", attacco Roberto Ferraro della Lega: "S’ì è stancata di accantonare soldi e non riuscire fare niente – rincara la dose il leder del Carroccio –. Del resto lei è assessore ai lavori pubblici e si rende benissimo conto di essere incamminata verso la fine di una legislatura che, al netto del Covid, di opere significative non ne ha fatte. E a noi, da tempo, non era sfuggito il suo malcelato mal di pancia". Anche CambiaMenti coglie la palla al balzo. "Esprimo apprezzamento per la coraggiosa decisione dell’assessore Marzia Fattori – dice Manola Guazzini, che di fattori fu predecessore – che non ha voluto approvare il bilancio consuntivo che la giunta, a maggioranza e con la sua astensione, proporrà al voto del consiglio".

"Per quanto sia lei che il sindaco nelle dichiarazioni pubbliche cerchino, comprensibilmente di minimizzare il dissenso – l’affondo di Guazzini –, è chiarissimo che un avanzo di amministrazione di 2,4 milioni nella parte corrente e di 1,8 milioni sulla parte di investimento la dice lunga sull’incapacità di programmazione di questa giunta". "Sull’assenza di trasparenza direi che bastano e avanzano le vicende dei quattro bilanci preventivi che sono stati approvati senza nemmeno una consultazione formale nelle frazioni – prosegue Guazzini – , con appena il minimo di coinvolgimento delle commissioni consiliari in tempi del tutto insufficienti, con un rifiuto pregiudizialmente reiterato ogni volta ai nostri tentativi di proporre alternative, e con ogni anno almeno dieci variazioni di bilancio presentate in corso d’opera". "Quello che stupisce, accanto a questo, è una situazione di estrema debolezza politica della giunta e della maggioranza – chiosa il capogruppo della lista civica –: non si è riusciti in tre anni a sostituire l’assessore al bilancio, il sindaco si è assunto su di sé la delega alle politiche del turismo, revocandole alla vicesindaca senza saperne fino in fondo il motivo. E ora abbiamo questo atto di dissenso dell’assessore ai lavori pubblici che ha obiettivamente del clamoroso, ma è facile prevedere che il sindaco reagirà anche questa volta con un’alzata di spalle".