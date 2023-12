Il Lucy Rox cabaret torna a teatro

Il 16 dicembre, alle 21.30, al teatro di Lari si rinnova l’appuntamento con lo spettacolo Lucy Rox Cabaret. ll Lucy Rox Cabaret è un collettivo di artisti, attori, cantanti, comici, che si mettono in gioco in serate a tema, dove sketch, canzoni e stand-up si mescolano all’improvvisazione. Il tutto è condotto dall’irriverente drag queen Miss Lucy Rox. Ingresso allo spettacolo 10 euro, 8 euro per i soci Sartoria Caronte, under 25 e over 65, gratuito per bambini fino a 7 anni. L’evento è una produzione di Sartoria Caronte.