Il Lotti vince sulla pulizia "Più igiene delle mani"

PONTEDERA

Un gesto semplice che salva milioni di vite ogni anno: lavarsi le mani. Se eseguito nei momenti giusti, durante l’assistenza sanitaria, è un investimento intelligente per la prevenzione delle infezioni ed è un segno di rispetto che protegge la salute delle persone assistite e di tutti i lavoratori che operano nel servizio sanitario. Per questi motivi, il 5 maggio di ogni anno, in tutto il mondo, si celebra la giornata mondiale per l’igiene delle mani. Per l’edizione 2023, l’azienda Asl Toscana nord ovest ha organizzato l’evento “La giornata mondiale per l’igiene delle mani 2023: acceleriamo insieme per la prevenzione delle infezioni!“ che si è svolto all’auditorium del Museo Piaggio. L’evento ha avuto lo scopo di condividere le buone pratiche condotte nell’Area vasta nord ovest e di analizzarne i risultati. Durante l’evento sono stati premiati anche i due ospedali dell’Asl Toscana nord ovest che hanno ottenuto i migliori risultati nel primo torneo aziendale per l’igiene delle mani. Si tratta dell’ospedale civico di Cecina (per la migliore qualità del lavaggio delle mani) e del Lotti di Pontedera (per la maggiore partecipazione da parte del personale).