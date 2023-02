"Il Lotti paga gli errori fatti negli anni Carenza di personale sanitario"

PONTEDERA

"Anche all’ospedale Lotti di Pontedera si pagano gli errori fatti negli anni". I consiglieri regionali della Lega, Elena Meini e Giovanni Galli, hanno fatto tappa all’ospedale pontederese. "Fortunatamente, rispetto ad altre strutture da noi visitate – dicono – il nosocomio pontederese presenta un tasso di criticità tuttora sostenibile, anche se pure in questa struttura si pagano, inevitabilmente, i macroscopici errori commessi dalla sinistra negli anni, che comportano palesi problematiche riguardo alle cure intermedie ed alla carenza di personale sanitario". E ancora. "È stata fatta un’ampia panoramica con i vertici dell’ospedale, che ringraziamo, a partire dai dottori Nardi e Conti e ciò ci è servito per avere un quadro esauriente-precisano gli esponenti leghisti" proseguono i rappresentanti leghisti. "Inoltre abbiamo potuto fare un giro conoscitivo per l’ospedale, unitamente a Domenico Pandolfi, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Pontedera". "Proprio il nostro rappresentante locale – dicono – ci ha segnalato la necessità che i dipendenti del Lotti non siano obbligati a pagare un pedaggio per la sosta dei loro autoveicoli. Ci muoveremo, dunque, in tal senso perché il tutto sia reso, com’è giusto che sia, assolutamente gratuito" concludono Elena Meini e Giovanni Galli.

"Oltre alle criticità relative alla mancanza di medici ed infermieri che riguarda tutti gli ospedali in Toscana, e per cui bisognerebbe togliere il numero chiuso a Medicina – dice Pandolfi – a Pontedera il problema più grande riguarda gli accessi impropri al Pronto soccorso che si aggirano attorno al 30% che vanno ad intasare la parte più critica. Purtroppo questi continui tagli della Regione non aiutano. Inoltre abbiamo chiesto a Nardi di avvicinare i medici e gli infermieri che partono con l’automedica alle vetture. E sui ritardi del cantiere per la realizzazione del nuovo reparto di dialisi, ci hanno assicurato che per agosto sarà pronto ma i lavori sembrano ancora molto indietro".