Il look di piazza del popolo "Non sarà più una rotatoria"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Per piazza del Popolo c’è il progetto esecutivo. "Tanto che, a stretto giro, andremo all’affidamento delle opere", dice l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori. Ma di cantiere, per il 2023, non se ne parla. Non ci sono le condizioni: l’estate è piena di eventi da giugno a fine settembre, l’autunno per la città è un periodo tutto "bloccato" dal tartufo. Si comincerà, quindi, a gennaio 2024. Ma come sarà la nuova piazza del popolo, che attende una riqualificazione da oltre dieci anni? L’assessore Fattori spiega: "Ad oggi si può dire solo che sarà mattonellata in pietra come via Ser Ridolfo – dice –. La Soprintendenza deve ancora esprimersi, e lo farà successivamente, riguardo le indicazioni per la nuova illuminazione e gli arredi. Sulla pavimentazione in pietra c’è, invece, il via libera, mentre è stato fermato qualsiasi inserto di altra pietra come abbellimento o piantumazione del verde". I lavori – secondo l’ipotesi dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Giglioli – dureranno tre o quattro mesi da gennaio ad aprile del 2024 prima della fine della legislatura". Dunque via l’asfalto, e la pavimentazione sarà in pietra, uniformata appunto con via Ser Ridolfo. Sempre in pietra sarà realizzata anche anche via Conti fino alla piazzetta del fondo. L’opera completa prevede tutto questo". Intanto si procederà per step e per lotti: due sulla piazza, prima una parte e poi un’altra. Poi toccherà a via Conti". E la sosta?

"La futura riorganizzazione prevederà pochissimi posti auto e saranno dedicati a sosta breve – aggiunge Fattori – . Del resto oggi, piazza del popolo, più che una vera e propria piazza è una rotatoria. Noi vogliamo che diventi una piazza vera e anche il traffico sarà organizzato diversamente: la piazza si attraverserà per l’uscita dal centro storico e non sarà più possibile girante con la macchina intorno alla piazza". Scelte, queste, che l’amministrazione intende condividere con la cittadinanza in un percorso di confronto di idee: infatti, si apprende, il progetto esecutivo per la nuova piazza sarà al centro di una consulta che sarà fissata per la prossima settimana. Nell’occasione gli amministratori illustreranno anche alcuni dettagli organizzativi del cantiere. Non sarà un intervento semplice da gestire, comporterà cambi di viabilità e qualche disagio. Questo va messo nel conto.